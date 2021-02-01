Російська поліція б'є кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У мережі оприлюднили кадри звірств російських поліцейських під час затримання мітингувальників на протестній акції в Москві 31 січня.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.
У мережі оприлюднили кадри затримання російськими поліцейськими під час вчорашньої акції протесту мітингувальників. На кадрах група мітингувальників, переважно це дівчата і жінки, опинилися загнаними в глухий кут і їх б'ють російські правоохоронці.