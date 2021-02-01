Новини Фото

Російська поліція б'є кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 930103
У мережі оприлюднили кадри звірств російських поліцейських під час затримання мітингувальників на протестній акції в Москві 31 січня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.

У мережі оприлюднили кадри затримання російськими поліцейськими під час вчорашньої акції протесту мітингувальників. На кадрах група мітингувальників, переважно це дівчата і жінки, опинилися загнаними в глухий кут і їх б'ють російські правоохоронці.

Також читайте: Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень. ІНФОГРАФІКА

Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 01
Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 02
Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 03
Російська поліція бє кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві 04

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ben23
    Потому что цветочками зыбыли забросать омоновцев, как братья и сёстры в Беларуси делают.
  • 5 копійок
    Серед них там є і наш Беркут. Це їм баальшой привєт від України. Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 7848
  • Николай Влад
    В Украине люди оказывали физическое сопротивление псам режима... В рашке и в Беларуси этого не происходит и не произойдёт.
    Российская полиция избивает дубинками загнанных в угол девушек во время акции в поддержку Навального в Москве - Цензор.НЕТ 9570
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини