Російська поліція б'є кийками загнаних у кут дівчат під час акції на підтримку Навального в Москві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі оприлюднили кадри звірств російських поліцейських під час затримання мітингувальників на протестній акції в Москві 31 січня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Рустем Адагамов, передає Цензор.НЕТ.

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У мережі оприлюднили кадри затримання російськими поліцейськими під час вчорашньої акції протесту мітингувальників. На кадрах група мітингувальників, переважно це дівчата і жінки, опинилися загнаними в глухий кут і їх б'ють російські правоохоронці.

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