З воїном 92-ї ОМБр Романом Дзюбенком, померлим від поранення снайпером найманців РФ, попрощаються завтра на Луганщині. ФОТО

Завтра, 2 лютого, у селищі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області об 11.00 за адресою: вул. Чехова, 39 розпочнеться церемонія прощання з Романом Васильовичем Дзюбенком, 1994 року народження, молодшим сержантом, головним сержантом-командиром 1-го відділення 2-го взводу 2-ї мотопіхотної роти 22-го окремого мотопіхотного батальону 92-ї окремої механізованої бригади, який 26 січня цього року в районі села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області зазнав вкрай важкого наскрізного поранення голови, завданого снайпером найманців РФ. Помер вранці 30 січня у 65-му військово-медичному шпиталі міста Часів Яр.