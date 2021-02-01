Українські та американські ВМС провели навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляють ВМС ЗСУ.
Метою тренування було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп. Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.
Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.