Українські та американські ВМС провели навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

Тактична група із залученням морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України разом з американським есмінцем і кораблем забезпечення провели спільні тренування на морі типу PASSEX.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляють ВМС ЗСУ.

Метою тренування було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп. Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.

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