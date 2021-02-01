Підземку в центрі Києва перетворили на "коридор в'язниці" на знак підтримки політв'язнів. ФОТО
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На стінах підземного переходу під Європейською площею малюють двері тюремних камер в рамках українсько-грузинського проєкту на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримує Кремль.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Це артоб'єкт "Підземний тупик". Його створюють у рамках спільного проєкту українських і грузинських активістів.
Зокрема, перехід в столиці розмальовує грузинський художник Давид Кухал.
Робота художника ще триває, а презентація артоб'єкту запланована через тиждень.