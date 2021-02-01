Підземку в центрі Києва перетворили на "коридор в'язниці" на знак підтримки політв'язнів. ФОТО

На стінах підземного переходу під Європейською площею малюють двері тюремних камер в рамках українсько-грузинського проєкту на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримує Кремль.