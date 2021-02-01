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"Донбас Арена" в окупованому Донецьку заростає бур'яном. ФОТО

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Відкритий у 2009 році в Донецьку футбольний стадіон "Донбас Арена" занедбаний і заростає бур'яном.

Фотографії стадіону опублікував у Твіттері користувач Люфт Ганза, інформує Цензор.НЕТ.

"Донбас Арена" - перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії "5 зірок". Спорудження відповідає класу "еліт" за акредитацією УЄФА та ФІФА.

Стадіон розрахований на 50 тисяч глядачів, його спорудження обійшлося в 175,8 млн євро.

Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 01
Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 02
Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 03
Донбас Арена в окупованому Донецьку заростає буряном 04

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Мозги лугандонцев заросли ватой а стадион бурьяном. Один ахметка не парится. Он всегда компенсирует уборку бурьяна повышением тарифов для украинцев.
  • jklpqrs
    не волнуйтесь. Убытки покроет зэлехторат. Они заплатят за все, в том числе и за выкорчевывание бурьяна
  • Наглая Морда
    Зато биндер нет
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