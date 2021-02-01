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Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 1 лютого, правоохоронці одночасно провели 18 обшуків у Хмельницькій і Одеській областях, під час яких вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюр іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 01

Організатори злочинної групи - 38-річний житель Хмельницького району, який відбував покарання за умисне вбивство та в кримінальному світі має статус так званого смотрящого, а також 32-річний одесит, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 02

У Хмельницькому, Одесі та Одеській області вони підібрали собі чимало виконавців, теж здебільшого раніше судимих, між якими чітко розподілили ролі: одні займалися виготовленням фальшивих купюр, інші - їх передачею, треті - збутом. Переважно це була національна валюта номіналом 500 гривень.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 03

Частині фігурантів слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України, а одному з них ще й за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 04
Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 05
Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція 06

На період досудового розслідування суд взяв зловмисників під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тис. гривень.

Зараз правоохоронці працюють над встановленням каналів збуту фальшивих грошових коштів та інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеної протиправної діяльності.

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Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    C возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

    Це всього 360 банкнот по 500 грн.

    Вони таку суму за вечір наштампують.
  • Віталій Павлов
    ''Понятьіпрастіть''))) борються із бідністю як і наказував ЗЕро)
  • море тепле
    а по суті вони кидають всіх кому попаде в руки їх купюра. я прикидаю хтось відкладав на чорний день
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