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Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини. ФОТОрепортаж

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У районі проведення операції Об'єднаних сил перевірили бойову готовність танкового резерву однієї з мотопіхотних бригад, яка виконує завдання на Донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 01

Під час навчань особовий склад відпрацював злагодженість дій у складі підрозділу, висування на вказаний вогневий рубіж, перенесення вогню з однієї цілі на іншу, ведення одиничного і зосередженого вогню по противнику.

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 02
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 03

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 04
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 11Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 06
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 07

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 08

Підготовка включає в себе дії танкового підрозділу в обороні і наступі, визначення відстані і ідентифікація цілей, виклик вогневої підтримки, водіння танків у складних умовах місцевості, евакуацію пошкодженого танка, перевірку особистої стрілецької та фізичної підготовки танкістів, тактичну медицину й евакуацію пораненого.

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 09
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 10

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Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 11

Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 12Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 13
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 14
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 15
Танкові резерви ОС провели навчання на одному з полігонів Донеччини 16

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