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Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею. ФОТОрепортаж

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В межах експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Кавова гуща має абразивні властивості й естетичніший вигляд у парку, тому що тут природне середовище, і сировина темного кольору на снігу сприйматиметься органічно в парках. Крім того, кавова гуща має корисні властивості - покращує якість ґрунту, позитивно впливає на зелені насадження і не впливає негативно на лапки домашніх улюбленців", - розповіла радниця львівського мера Ірина Оршак.

Гущу для посипання доріжок безкоштовно надали дві великі мережі кав'ярень.

Якщо експеримент виявиться вдалим, кавовою гущею стануть посипати доріжки в усіх парках Львова.

Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 01

Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 02
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 03
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 04
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 05
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 06
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 07
Доріжки у Львові посипають від ожеледиці кавовою гущею 08

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Топ коментарі

  • 133133
    лично я чёрной икрой посыпаю
  • 133133
    красной я окантовку дорожки делаю
  • Анатолий Финский a079c1dc
    Ви депутат?
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