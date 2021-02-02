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У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У місті Первомайськ (Миколаївська область) горить ТЦ "Епіцентр К". Над гасінням пожежі працюють 2 відділення пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торгового центру "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ.

Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини, місцева пожежна охорона "Підгороднє". На місце також спрямована пожежна команда "Первомайськдизельмаш", по одному відділенню із 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ).

Орієнтовна площа і причина встановлюється. Проведено евакуацію персоналу і відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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У ТЦ Епіцентр на Миколаївщині сталася масштабна пожежа 01
У ТЦ Епіцентр на Миколаївщині сталася масштабна пожежа 02

У ТЦ Епіцентр на Миколаївщині сталася масштабна пожежа 03

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Топ коментарі

  • Вовчик fd3f3831
    Когда жителей соседней многоэтажки жалко больше чем магаз.
  • Michal Woronowsky
    Схоже, терпіння у Бозі урвалося... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 538
    Нагадався давній армійський анекдот.
    Прапорщик вишикував солдатів і менторським тоном розповідає:
    - ...ядерна бомба завжди влучає в епіцентр руйнувань!
  • Топ Ган
    Герегам хорошего дня... У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2397 У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 1478
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