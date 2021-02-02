У ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У місті Первомайськ (Миколаївська область) горить ТЦ "Епіцентр К". Над гасінням пожежі працюють 2 відділення пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торгового центру "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ.
Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини, місцева пожежна охорона "Підгороднє". На місце також спрямована пожежна команда "Первомайськдизельмаш", по одному відділенню із 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ).
Орієнтовна площа і причина встановлюється. Проведено евакуацію персоналу і відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.