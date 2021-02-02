Затримано палія "Епіцентру" на Миколаївщині, він бив охоронців сокирою, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Гард.City.
Водночас видання "Новости N" зазначає, що за словами очевидців, торговий центр підпалили двоє людей. Охорона ТЦ затримала ймовірного палія з бензином до приїзду поліції. Друга людина втекла.
За інформацією "Преступности.НЕТ" у поліції, зловмисник "вирубав" кількох охоронців гіпермаркету і скоїв підпал у декількох місцях на території гіпермакрету.
Департамент комунікації Національної поліції на сторінці в мережі Facebook повідомив, що поліція затримала чоловіка, який скоїв підпал торгового центру в Первомайську.
Сьогодні, 2 лютого, близько 13 години в Первомайське управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торговий центр.
Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов в торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік ударив його сокирою, і підпалив приміщення, потім почав бігти.
Інші охоронці разом зі співробітниками управління поліції охорони, наздогнали і затримали зловмисника у дворах, де ще один зі співробітників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.
Зараз злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений в Первомайське управління поліції.
Гасінням пожежі центру займаються пожежники.
Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ТЦ "Епіцентр" на Миколаївщині сталася масштабна пожежа.