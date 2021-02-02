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ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального

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Біля Мосміськсуду, де триває засідання про заміну умовного терміну на реальний для Олексія Навального, затримали Дмитра Маркова - одного з найвідоміших фотографів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на meduza.

ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального 01

"Я не приїхав працювати, я спеціально залишив посвідчення вдома. Я приїхав як громадянин, це моя громадянська позиція, моє ставлення до цього процесу", - сказав Марков. Того ж дня користувачі соцмереж почали поширювати його знімок, зроблений не в Мосміськсуді, але цілком відображає атмосферу цього дня.

Фото знято у ВВС, куди доставили Маркова.

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Топ коментарі

  • Юсси Ихалайнен
    І шо? ОВД в Москве, куда доставляют задержанных возле суда по делу Навального. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3444
    Я не розумію, навіщо???
    Ще й ікона парашна....
  • Gozzalik salonu
    От проблема ёпта, принимаете Украину в НАТО и хоть застройтесь теми потоками
  • AbOriginal_UA
    - Не тревожься, - утешал Паливца Швейк.- Я арестован всего только за государственную измену.
    - Но я-то за что? - заныл Паливец.- Ведь я был так осторожен!
    Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:
    - За то, что вы сказали, будто на государя императора (на портрет) гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы (с)

    П.С. Гашек про портреты на стене писал 100 лет назад !
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