ВВС в Москві, куди доставляють затриманих біля суду у справі Навального

Біля Мосміськсуду, де триває засідання про заміну умовного терміну на реальний для Олексія Навального, затримали Дмитра Маркова - одного з найвідоміших фотографів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на meduza.

"Я не приїхав працювати, я спеціально залишив посвідчення вдома. Я приїхав як громадянин, це моя громадянська позиція, моє ставлення до цього процесу", - сказав Марков. Того ж дня користувачі соцмереж почали поширювати його знімок, зроблений не в Мосміськсуді, але цілком відображає атмосферу цього дня.

Фото знято у ВВС, куди доставили Маркова.

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