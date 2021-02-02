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Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

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Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України в ході спецоперації затримали в Запоріжжі іноземного наркоділка, який планував дискредитувати оперативника СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що іноземець підбурював виконавців підкинути наркотики офіцеру СБУ. Співробітник Служби "заважав" наркобізнесу зловмисника. Після підкидання наркотиків замовник збирався "здати" офіцера СБУ іншим правоохоронним органам.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі виконавцю психотропу для компрометації.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин зі створенням штучних доказів обвинувачення, а також за фактом збуту психотропних речовин за ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Триває досудове слідство.

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Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі 01
Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі 02
Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі 03

Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Охты, давышо, серьёзно? Наркоторговец собрался подбросить наркотики органам? Иностранец-наркоторговец планировал подбросить наркотики сотруднику СБУ в Запорожье - Цензор.НЕТ 4501
  • Евлампий Морамойкин
    Именно так все и было😁😁😁😁😁
  • дмитрий иванов 527db324
    Обычно происходит наоборот. А вот кто крышует наркоторговлю и производство в промышленных масштабах, остаются неизвестными Іноземець-наркоторговець планував підкинути наркотики співробітникові СБУ в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8332
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