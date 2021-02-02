Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 лютого, відбулося відкриття п'ятої сесії Верховної Ради України поточного скликання.

На початку чергового пленарного засідання виступив спікер Дмитро Разумков. Потім Разумков оголосив про виключення Дубінського з фракції "Слуга народу".

Далі Рада ввела санкції проти Нікарагуа.

Крім того, сьогодні парламентарії встановили 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, а також посилила відповідальність за злочини проти журналістів.

Водночас, Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Глава УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній (Сергій Думенко).

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і керівництво фракції СН Давид Арахамія, Олександр Корнієнко.





Анна Скороход та Антон Поляков ("За майбутнє")

Привітання Арахамії членам Кабміну.





Микола Тищенко (СН) і Людмила Буймістер (СН).

Ранкові наради "слуг народу"

Секретар РНБО Олексій Данілов.





Голосування "слуг народу"

Сектор "За майбутнє"

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розглядає з колегою альбом з фотографіями з Ради.

Розмова Тищенка і Буймістер

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, з колегами.

Данило Гетманцев (СН).

Гетманцев очікує своєї черги поговорити зі спікером Дмитром Разумковим.

Дмитро Разумков.

Президія ВР: перший віцеспікер Руслан Стефанчук, спікер Дмитро Разумков, віцеспікер Олена Кондратюк.

Нарада з керівництвом фракції СН.

Голосування "слуг народу".

Дмитро Разумков звертається до колег.

Виключений з фракції СН Олександр Дубінський.

Спілкування виключеного Дубінського з керівництвом його колишньої фракції.





Гео Лерос і Артур Герасимов ("ЄС").





Олександр Корнієнко (СН) пильно вивчає Конституцію України.







Корнієнко і Конституція.

Вітальні обійми нардепів.

Арахамія з кавою у президії ВР.

Переговори керівництва СН і спікера.

Радісний Дубінський.

Разумков і Стефанчук.

Дубінський і Гетманцев.

Дубінський з колегами.

Радісна Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Олександр Абдуллін ("Батьківщина").

Розповідь Тимошенко розсмішила Абдулліна.





Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

"Переможне" фото з Дубінським.

Дубінский і Ольга Василевська-Смаглюк (СН).

Артур Герасимов ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС").

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і Сергій Льовочкін (ОПЗЖ).

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у президії Ради.

Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Дубінський спостерігає за роботою Ради.

Дубінський вітає Тимошенко.





Звернення Разумкова до нардепів.





Виконання Гімну України.









Фото: Цензор.НЕТ