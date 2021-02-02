Новини Фото

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого. ФОТОрепортаж

16 61658
Сьогодні, 2 лютого, відбулося відкриття п'ятої сесії Верховної Ради України поточного скликання.

На початку чергового пленарного засідання виступив спікер Дмитро Разумков. Потім Разумков оголосив про виключення Дубінського з фракції "Слуга народу".

Далі Рада ввела санкції проти Нікарагуа.

Крім того, сьогодні парламентарії встановили 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, а також посилила відповідальність за злочини проти журналістів.

Водночас, Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 01

Глава УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній (Сергій Думенко).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 02

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і керівництво фракції СН Давид Арахамія, Олександр Корнієнко.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 03

Анна Скороход та Антон Поляков ("За майбутнє")

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 04

Привітання Арахамії членам Кабміну.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 05

Микола Тищенко (СН) і Людмила Буймістер (СН).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 06

Ранкові наради "слуг народу"

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 07

Секретар РНБО Олексій Данілов.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 08
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 09

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 10

Голосування "слуг народу"

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 11

Сектор "За майбутнє"

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 12

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розглядає з колегою альбом з фотографіями з Ради.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 13

Розмова Тищенка і Буймістер

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 14

Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, з колегами.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 15

Данило Гетманцев (СН).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 16

Гетманцев очікує своєї черги поговорити зі спікером Дмитром Разумковим.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 17

Дмитро Разумков.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 18

Президія ВР: перший віцеспікер Руслан Стефанчук, спікер Дмитро Разумков, віцеспікер Олена Кондратюк.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 19

Нарада з керівництвом фракції СН.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 20

Голосування "слуг народу".

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 21

Дмитро Разумков звертається до колег.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 22

Виключений з фракції СН Олександр Дубінський.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 23

Спілкування виключеного Дубінського з керівництвом його колишньої фракції.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 24
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 25

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 26

Гео Лерос і Артур Герасимов ("ЄС").


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 27

Олександр Корнієнко (СН) пильно вивчає Конституцію України.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 28
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 29
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 30

Корнієнко і Конституція.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 31

Вітальні обійми нардепів.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 32

Арахамія з кавою у президії ВР.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 33

Переговори керівництва СН і спікера.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 34

Радісний Дубінський.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 35

Разумков і Стефанчук.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 36

Дубінський і Гетманцев.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 37

Дубінський з колегами.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 38

Радісна Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Олександр Абдуллін ("Батьківщина").

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 39

Розповідь Тимошенко розсмішила Абдулліна.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 40
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 41

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 42

"Переможне" фото з Дубінським.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 43

Дубінский і Ольга Василевська-Смаглюк (СН).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 44

Артур Герасимов ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС").

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 45

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і Сергій Льовочкін (ОПЗЖ).

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 46

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у президії Ради.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 47

Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 48

Дубінський спостерігає за роботою Ради.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 49

Дубінський вітає Тимошенко.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 50

Звернення Разумкова до нардепів.


Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 51

Виконання Гімну України.

Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 52
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 53
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 54
Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого 55

Фото: Цензор.НЕТ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Примарафетившаяся бабЮля отдастся в коалиционные руки, но уже дороже Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2677
  • саша паламарчук
    Грає собачий вальс Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 6927

    Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 2248
  • Герхард
    Литсо мессии, когда она вступила в коалицию с СН и ОПЗЖ.
    Антураж подобран верно. Богатырева/Герман стайл. Шуфрич одобряет.
    Открытие сессии, Корниенко и Конституция, радостный Дубинский и веселый рассказ Тимошенко, - день работы ВР 2 февраля - Цензор.НЕТ 7966
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини