Відкриття сесії, Корнієнко і Конституція, радісний Дубінський і весела розповідь Тимошенко, - день роботи ВР 2 лютого. ФОТОрепортаж
На початку чергового пленарного засідання виступив спікер Дмитро Разумков. Потім Разумков оголосив про виключення Дубінського з фракції "Слуга народу".
Далі Рада ввела санкції проти Нікарагуа.
Крім того, сьогодні парламентарії встановили 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, а також посилила відповідальність за злочини проти журналістів.
Водночас, Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
Глава УГКЦ Святослав Шевчук та ПЦУ Епіфаній (Сергій Думенко).
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і керівництво фракції СН Давид Арахамія, Олександр Корнієнко.
Анна Скороход та Антон Поляков ("За майбутнє")
Привітання Арахамії членам Кабміну.
Микола Тищенко (СН) і Людмила Буймістер (СН).
Ранкові наради "слуг народу"
Секретар РНБО Олексій Данілов.
Голосування "слуг народу"
Сектор "За майбутнє"
Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розглядає з колегою альбом з фотографіями з Ради.
Розмова Тищенка і Буймістер
Нардеп Олександр Юрченко, який вийшов під заставу, з колегами.
Данило Гетманцев (СН).
Гетманцев очікує своєї черги поговорити зі спікером Дмитром Разумковим.
Дмитро Разумков.
Президія ВР: перший віцеспікер Руслан Стефанчук, спікер Дмитро Разумков, віцеспікер Олена Кондратюк.
Нарада з керівництвом фракції СН.
Голосування "слуг народу".
Дмитро Разумков звертається до колег.
Виключений з фракції СН Олександр Дубінський.
Спілкування виключеного Дубінського з керівництвом його колишньої фракції.
Гео Лерос і Артур Герасимов ("ЄС").
Олександр Корнієнко (СН) пильно вивчає Конституцію України.
Корнієнко і Конституція.
Вітальні обійми нардепів.
Арахамія з кавою у президії ВР.
Переговори керівництва СН і спікера.
Радісний Дубінський.
Разумков і Стефанчук.
Дубінський і Гетманцев.
Дубінський з колегами.
Радісна Юлія Тимошенко ("Батьківщина") і Олександр Абдуллін ("Батьківщина").
Розповідь Тимошенко розсмішила Абдулліна.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Юлія Тимошенко ("Батьківщина").
"Переможне" фото з Дубінським.
Дубінский і Ольга Василевська-Смаглюк (СН).
Артур Герасимов ("ЄС") і Микола Княжицький ("ЄС").
Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і Сергій Льовочкін (ОПЗЖ).
Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у президії Ради.
Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем.
Дубінський спостерігає за роботою Ради.
Дубінський вітає Тимошенко.
Звернення Разумкова до нардепів.
Виконання Гімну України.
Фото: Цензор.НЕТ