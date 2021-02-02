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Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон "Про колабораціонізм". ФОТО

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Міська рада Миколаєва 2 лютого прийняла звернення до Верховної Ради, президента і Кабінету Міністрів про необхідність розробки і прийняття закону "Про колабораціонізм".

Текст опубліковано на сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У документі, зокрема, зазначається, що збройна агресія Російської Федерації проти України, яка триває з 20 лютого 2014 року, привела до численних людських жертв, окупації частини території і значних економічних втрат для нашої країни. Статус РФ як країни-агресора закріплено законом.

Однак "деякі громадяни України і юридичні особи сприяли і продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань і окупаційних адміністрацій держав-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм".

"Більш того, зараз особи, причетні до колабораціонізму, продовжують займати або претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики або інформаційного простору України, що є неприпустимим в умовах триваючої збройної агресії і ведення бойових дій", - сказано у зверненні.

Депутати впевнені, що колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України і становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу і іншим національним інтересам України, тому повинен мати відповідальність, встановлену законом.

"З огляду на вищевикладене, виходячи з інтересів жителів Миколаївської області та України в цілому, ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вимагаємо вжити заходів щодо якнайшвидшої розробки та прийняття закону України "Про колабораціонізм", - підкреслюється в документі.

Як написав у Facebookголова громадської організації "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Іллі Шполянського, з ініціативою звернення виступило ветеранське братство, його підтримали голосуванням 30 депутатів.

Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон Про колабораціонізм 01
Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон Про колабораціонізм 02
Миколаївська міськрада вимагає якнайшвидше ухвалити закон Про колабораціонізм 03

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    блин!.. я с 2014 года об пишу!.. это должен быть один из главных законов в Украине!
  • Diogen Gdl
    Молодцы. Реально.
  • POWER 39709ae8
    коллаборантов нужно отстреливать, как диких собак!
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