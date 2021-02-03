"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення. ФОТО ДНЯ

У соцмережах користувачі постять радісні фотографії з телеканалами "112", NewsOne і ZIK, які припинили мовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше дивимося "112". Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення: Вперше дивимося "112" . З Новим роком! 01 З Новим роком!" - пишет Павло К. Кашчук.

"ZIK зараз. На 112 каналі - опше чорне поле. Тікі по NewsOne ше якусь хрєнь показують. Я офігів, Валєра!" - написав Данило Мокрик.

"Найкраще завершення дня. Проросійські смітники 112, Ньюзван, Західну інформаційну корпорацію та інші заблоковано", - написав Дмитро Реплянчук

"Нічого собі, Гарант в мить відключив пропагандиські канали медіахолдингу Медвечука! Так виглядає зараз картинка на ZIK, а на 112 та NewsOne - сніжний екран! Цікаво, скільки часу не "вєщатимуть" і чи не спіткне невдача інші ЗМІ, які не мають відношення до пропаганди?" - заявив Назар Поліщук.











