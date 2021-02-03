Новини Фото • Закриття каналів Медведчука

"Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення. ФОТО ДНЯ

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У соцмережах користувачі постять радісні фотографії з телеканалами "112", NewsOne і ZIK, які припинили мовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше дивимося "112". Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення: Вперше дивимося "112" Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 01 . З Новим роком! 01 З Новим роком!" - пишет Павло К. Кашчук.

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 02

"ZIK зараз. На 112 каналі - опше чорне поле. Тікі по NewsOne ше якусь хрєнь показують. Я офігів, Валєра!" - написав Данило Мокрик.

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 03

"Найкраще завершення дня. Проросійські смітники 112, Ньюзван, Західну інформаційну корпорацію та інші заблоковано", - написав Дмитро Реплянчук

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 04

"Нічого собі, Гарант в мить відключив пропагандиські канали медіахолдингу Медвечука! Так виглядає зараз картинка на ZIK, а на 112 та NewsOne - сніжний екран! Цікаво, скільки часу не "вєщатимуть" і чи не спіткне невдача інші ЗМІ, які не мають відношення до пропаганди?" - заявив Назар Поліщук.

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 05Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 06
Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 07

Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 08


Вперше дивимося 112. З Новим роком!: Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення 09

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Топ коментарі

  • Наглая Морда
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    "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення - Цензор.НЕТ 462
  • Біле Пальто
    Як же гарно тебе плющить, кацап.)))
  • Igor Bogolyubov
    Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
    Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
    После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
    Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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