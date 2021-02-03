Перемога зі світовим рекордом: 19-річна українська легкоатлетка Магучіх виборола золото на турнірі зі стрибків у висоту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зі світовим рекордом серед молоді виграла турнір у словенській Банська-Бистриці. 19-річна стрибунка у висоту "перелетіла" позначку 206 см.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Це найкращий результат в історії серед спортсменів до 20 років, крім того, це новий національний рекорд України зі стрибків у приміщенні. Також ця висота – третій результат за всю історію жіночих стрибків у висоту. Рекорд світу належить Кайсі Бергквіст – 208 см.

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"Срібло" також завоювала ще одна представниця України - Юлія Левченко, яка взяла висоту - 1 м 96 см.

Бронзову нагороду отримала легкоатлетка з Білорусі Карина Демідик.

Для Магучіх це вже третя перемога в 2021 році. Спочатку у київському турнірі "Різдвяні старти" вона показала результат – 2 м 2 см. А після на міжнародному турнірі в Італії взяла висоту 2 метри.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментував свій успіх на турнірі в словацькій Банська-Бистриці.

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"Насамперед я щиро вдячна моєму тренеру. Без неї цей результат сьогодні не був би можливим. Я їхала в Банська-Бистриця з метою поліпшити свій особистий рекорд на 1 см і подолати 203 см. Але взявши цю висоту, я вже думала зупинитися, адже це наше з тренером правило. Але потім вирішили спробувати виконати хоча б одну спробу на 206 і це ... це було неймовірно!

Поки що навіть не можу повірити, що мені це вдалося. Щастя переповнює! Продовжувати змагання далі, напевно, було б занадто. Адже попереду в мене ще зимовий чемпіонат України та, вірю, - чемпіонат Європи в приміщенні" - сказала спортсменка, слова якої цитує видання UA.Футбол.



Фото: World Athletics/Twitter