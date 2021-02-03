Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд 3 лютого розглядає скаргу захисту ветеранки АТО/ООС Вікторії Котеленець на обраний їй судом першої інстанції запобіжний захід. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку ветерана.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Колегія суддів у складі Лашевич, Рибак і Ященко почала розгляд апеляцію на запобіжний захід ветеранці АТО/ООС Вікторії Котеленець (Фортуні) у вигляді утримання під вартою без права на заставу. Котеленець дозволили сидіти біля адвокатів.

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Тим часом під будівлею суду триває акція на підтримку Вікторії Котеленець.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

2 лютого Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Котеленець: "Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я"

Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Вікторію Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Котеленець затримали в Міністерстві ветеранів 19 січня, куди вона прийшла отримувати посвідчення учасника бойових дій. З 2015 по 2017 роки вона воювала в лавах ДУК "Правий сектор", а потім - Української добровольчої армії. Чоловік Вікторії - лейтенант ЗСУ. Суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.