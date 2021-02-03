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Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Київський апеляційний суд 3 лютого розглядає скаргу захисту ветеранки АТО/ООС Вікторії Котеленець на обраний їй судом першої інстанції запобіжний захід. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку ветерана.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Колегія суддів у складі Лашевич, Рибак і Ященко почала розгляд апеляцію на запобіжний захід ветеранці АТО/ООС Вікторії Котеленець (Фортуні) у вигляді утримання під вартою без права на заставу. Котеленець дозволили сидіти біля адвокатів.

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Тим часом під будівлею суду триває акція на підтримку Вікторії Котеленець.

Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 01
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 02
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 03
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 04
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 05
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 06
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 07
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 08
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 09
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 10
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 11
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 12
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 13
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 14
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 15
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 16
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 17
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 18
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Котеленець (Фортуні): під будівлею триває акція на підтримку ветеранки 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

2 лютого Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Котеленець: "Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я"

Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Вікторію Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Котеленець затримали в Міністерстві ветеранів 19 січня, куди вона прийшла отримувати посвідчення учасника бойових дій. З 2015 по 2017 роки вона воювала в лавах ДУК "Правий сектор", а потім - Української добровольчої армії. Чоловік Вікторії - лейтенант ЗСУ. Суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

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Топ коментарі

  • Вла
    свободу Фортуні!!!
  • Підлога Маккартні
    ты не сравнивай малолетних сцыкух с ветераном АТО
  • PREDATOR PREDATOR
    Нам цілими днями московита Навального показують.А в сами що? Це ж свавілля.Ви всі ведетеся,на інформаційні вкиди.
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