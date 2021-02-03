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Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР. ФОТО

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Співробітники ДБР затримали начальницю управління - головного бухгалтера і касира управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух організувала злочинну схему, за якою певним співробітникам поліції призначалися завищені премії без законних на те підстав. Після чого вони мали віддати певну частину з нарахованої премії залученому до злочинної схеми касиру.

Так, 5 січня 2021 р слідчі ДБР задокументували факти передачі неправомірної вигоди в сумі 38 тис. гривень касиру, який того ж дня передав їх начальниці, яка повернула йому 10 тис. гривень.

Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР 02

Крім того, 2 лютого 2021 р слідчі задокументували факт передачі касиру 39 тис. гривень, які того ж дня він передав головбухові. Після чого зазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку головбуха неправомірна вигода була виявлена ​​в її власних речах.

Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою або групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • сергей Ткаченко e4b92edc
    так це скрізь так а крім премій неіснуючі працівники завищені зарплати перед виходом на пенсію( для керівного складу)
  • Петр Дибров 4c656e43
    Общепринятая практика по всем бюджетным организациям...В меньших размерах, чтобы не бросалось в глаза....
  • Стопор
    стесняюсь спросить, а те персы из ГУ НКВД шо незаконно успели получить и заделиться по статье пойдут,не? Бо если пойдут, там же личного состава не останется!
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