Головбух і касир поліції Миколаївської області за відкати займалися нарахуванням премій, - ДБР. ФОТО

Співробітники ДБР затримали начальницю управління - головного бухгалтера і касира управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух організувала злочинну схему, за якою певним співробітникам поліції призначалися завищені премії без законних на те підстав. Після чого вони мали віддати певну частину з нарахованої премії залученому до злочинної схеми касиру.

Так, 5 січня 2021 р слідчі ДБР задокументували факти передачі неправомірної вигоди в сумі 38 тис. гривень касиру, який того ж дня передав їх начальниці, яка повернула йому 10 тис. гривень.

Крім того, 2 лютого 2021 р слідчі задокументували факт передачі касиру 39 тис. гривень, які того ж дня він передав головбухові. Після чого зазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку головбуха неправомірна вигода була виявлена ​​в її власних речах.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою або групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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