Озброєну банду наркоторговців, які налагодили масштабне виробництво амфетаміну, затримано на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними досудового розслідування, до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували нарколабораторію із виготовлення амфетаміну у домоволодінні одного з фігурантів. Оперативники спецслужби встановили, що готовий "товар" фігуранти збували через особисті зв’язки на території регіону. Щомісяця ділки виробляли та збували психотропи у середньому на мільйон гривень. Діяло угруповання понад рік.
Правоохоронці затримали організатора та активного учасника наркоугруповання на збуті чергової партії амфетаміну.
Під час обшуків за місцем "виробництва" було виявлено понад 2 кг наркоречовини.
Також в квартирі одного із зловмисників вилучено: 2 автомати Калашникова, 24 пістолети Макарова, "ТТ" та "Наган", мінометна міна, понад 1,5 тис. патронів різного калібру, майже 15 кг пороху і комплектуючі до вогнепальної зброї. Крім того, виявлено обладнання та верстати для виготовлення патронів і переробки стрілецької зброї, корпус гранати без запалу, електродетонатори та димові шашки.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозри і обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після проведення відповідних експертиз буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію кримінального злочину за ст. 263 КК України.