Новини Фото

Житель Солом'янки стріляв по перехожих із балкона. ФОТО

8 29736
Чоловік зізнався, що справді відкривав вогонь, оскільки під вікнами постійно ходять підозрілі люди.

З повідомленням про стрілянину в поліцію звернулася мешканка Солом'янського району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Коли правоохоронці прибули на місце, стрілянина вже припинилася. Але вони опитали свідків і вирахували квартиру ймовірного стрільця.

"Двері відчинив чоловік, на запитання інспекторів відповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти у приміщення і поспілкуватися з ним (родичем. - Ред.). Той, зі свого боку, не заперечував, що стріляв з балкона кілька разів по незнайомцях. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що під вікнами постійно ходять підозрілі особи", - сказано в повідомленні поліції.

Читайте також: У Києві на Оболоні обстріляли автомобіль, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульні затримали чоловіка і відправили предмет, з якого він стріляв, на експертизу.

Пізніше у дворі вони знайшли стріляну гільзу.

Житель Соломянки стріляв по перехожих із балкона 01
Житель Соломянки стріляв по перехожих із балкона 02
Житель Соломянки стріляв по перехожих із балкона 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Гельдрих
    ДИБІЛ що тут скажеш
  • Александр Глазков
    Белка?
    С бодуна со всех улов подозрительные черти лезут. Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7072
  • Злий Грицько
    Лично я решаю вопрос неприятных особей, а как правило они собираются в летнее время, так вот я решаю это ведром кипятка со своего этажа. Тушу в квартире свет (что бы твари не поняли с какой квартиры) набираю с бойлера воды ведро грдусов под 90 и прямо на них. Помогает... Ну, минут 10 нужно послушать крики и проклёны и потом тишина до утра... Житель Соломенки стрелял по прохожим с балкона - Цензор.НЕТ 7550
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини