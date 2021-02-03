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На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО

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На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО
Мешканці Енергодара і Дніпрорудного Запорізької області залишилися без світла і водопостачання через аварію на Запорізькій ТЕС.

Першим про те, що трапилося, повідомив у Фейсбуці депутат місцевої ради Енергодара Анатолій Анохін, інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що все місто залишилося без світла.

"За всіма ознаками - серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може, навіть із зупинкою блоку(ів). Гул, який всі чули - аварійний скид пару на ТЕС. Наскільки все серйозно - ніхто нічого сказати не може. Мобільний зв'язок перевантажено. Води немає - зупинилися насоси", - написав він.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що без електропостачання місто залишилося приблизно о пів на восьму вечора.

"Весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудний, залишилися без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

Що саме стало причиною аварії, наразі ЗаТЕС офіційноі інформації все ще не надала. І через півгодини електропостачання в місті почало частково відновлюватися", - написав він.

Орлов додав, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі.

У соцмережах публікують фото, на яких видно пожежу в районі ТЕС.

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 01
На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 02
На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 03

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 04

На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 05
На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла 06

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Джо, надо еще Центреэнерго забрать у путинских холуев Суркисов!
    Надо, Джо...
  • Михаил 9b8cd9a5
    Смешно что в Украине 4 АЭС, а свет берем заграницей.
  • no_name a62a2117
    Ахметкина ДТЕК обосралась. Чего ж готовили бумагу на возможные веерные отключения - как один из пунктов аварийные теплоэнергостанции. Зачем Ахметову вкладываться в модернизацию если они и так работают со времен постройки при СССР ?
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