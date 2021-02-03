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4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7 01

Президент поінформував іноземних дипломатів про рішення РНБО України щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

"Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – наголосив Зеленський.

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Президент наголосив, що телеканали, стосовно яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в нашій країні.

Президент України наголосив, що свободі слова в нашій державі нічого не загрожує. "В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників та медіа", – зауважив Зеленський і додав, що українська влада діятиме виключно за законом.

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7 02

Окрема увага під час зустрічі була приділена судовій реформі та врегулюванню ситуації, що склалася у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України. Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

За словами Володимира Зеленського, завтра відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

4 лютого відбудеться робоча презентація всієї судової реформи, - Зеленський на зустрічі з послами G7 03

"Це велика кількість законопроектів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні", – констатував він.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання.

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 7776
  • Глеб123
    4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 4486
  • KAISERWALD
    4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы, - Зеленский на встрече с послами G7 - Цензор.НЕТ 6475
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