Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК "Північ". ФОТО

Найманці РФ опублікували кілька відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник на одній із позицій у зоні проведення ООС 28 січня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук оперативного командування "Північ".

"Як уже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали пошуки. Сьогодні окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила декілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують дедалі більше лити бруд на Україну і своїх побратимів", - сказано в повідомленні.

Зараз деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Зазначається, це вже не перший випадок примушування полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, які дискредитують ЗСУ й Україну.

Нагадуємо, 28 січня під час чергування на одному із взводних опорних пунктів у зоні ООС зник український військовослужбовець.