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Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК "Північ". ФОТО

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Найманці РФ опублікували кілька відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник на одній із позицій у зоні проведення ООС 28 січня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук оперативного командування "Північ".

Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК Північ 01

"Як уже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали пошуки. Сьогодні окупаційна влада так званої ДНР оприлюднила декілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують дедалі більше лити бруд на Україну і своїх побратимів", - сказано в повідомленні.

Зараз деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство.

Найманці РФ опублікували відео з військовослужбовцем ЗСУ, який зник у зоні ООС 28 січня, - ОК Північ 02

Зазначається, це вже не перший випадок примушування полонених говорити на камери російських ЗМІ речі, які дискредитують ЗСУ й Україну.

Нагадуємо, 28 січня під час чергування на одному із взводних опорних пунктів у зоні ООС зник український військовослужбовець.

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Топ коментарі

  • WiM
    Писали что в израильской армии инструктируют - в случае попадания в плен говорите всё что угодно - задача - выжить. Сказанное по принуждению не будет вменяться в вину.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Пропав на одній з позицій!!!! Це як на позиції, в зоні ООС!!! На "передку!!! Опинився один боєць?!?? І так, відсутність турбуючого вогню по всьому, що рухається у сірій зоні, дає можливість ДРГ противника захоплювати полонених безпосередньо на наших позиціях!!!! Заборона стріляти. Режим тиші. Відсутність аеророзвідки. Можливо навіть відсутність тепловізорів. Тому я не здивований.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну хоть живой...
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