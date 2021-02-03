На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР повідомили про підозру в хабарництві 20-річному дільничному офіцерові поліції і 28-річному оперуповноваженому одного з відділів поліції Закарпатської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, поліцейські, за попередньою змовою, систематично вимагали хабар від громадянина. За гроші правоохоронці обіцяли "закрити очі" на звернення його дружини про домашнє насильство і несплату аліментів, а також не передавати зазначені матеріали до органу досудового розслідування.

Під час одержання частини хабаря дільничного офіцера було затримано.

Співробітники поліції підозрюються в отриманні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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