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На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР. ФОТО

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Слідчі ДБР повідомили про підозру в хабарництві 20-річному дільничному офіцерові поліції і 28-річному оперуповноваженому одного з відділів поліції Закарпатської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР 01

За даними слідства, поліцейські, за попередньою змовою, систематично вимагали хабар від громадянина. За гроші правоохоронці обіцяли "закрити очі" на звернення його дружини про домашнє насильство і несплату аліментів, а також не передавати зазначені матеріали до органу досудового розслідування.

Під час одержання частини хабаря дільничного офіцера було затримано.

На Закарпатті двоє поліцейських упіймалися на хабарі за приховування фактів домашнього насильства, - ДБР 02

Співробітники поліції підозрюються в отриманні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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