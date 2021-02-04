На Дніпропетровщині відбуваються навчання 93-ї ОМБр "Холодний Яр". ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині проходять тактичні навчання механізованих батальйонів окремої механізованої бригади "Холодний Яр" - військовослужбовці відпрацьовують дії підрозділів у наступі та обороні на різній місцевості і в різний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Керівник навчань, начальник штабу бригади "Холодний Яр" розповів, що тактичні навчання механізованих батальйонів - завершальний етап колективної підготовки. Мета навчань - перевірити злагодженість дій підрозділів і їх навченість.

"Піхотинці вчаться наступати, знищувати противника, переслідувати його, вирішувати завдання, які раптово виникають. Це відбувається у взаємодії з практично усіма родами військ. Наступали піхотинці, артилеристи, танкісти, зенітники, інженери, зв'язківці - всі військовослужбовці механізованої бригади", - розповів офіцер.





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Вночі планується відпрацювати дії з відбиття наступу противника, який буде контратакувати.





У батальйонних тактичних навчаннях беруть участь понад пів тисячі військовослужбовців і більш ніж 40 одиниць бойової техніки.

Більшість військовослужбовців пройшли не одну ротацію в районі проведення ООС і АТО. Також є військовослужбовці, які тільки приєдналися до бригади. Вони пройшли підготовку в навчальних центрах, а в складі бригади - злагодження відділень, взводів, рот. Зараз тривають навчання в складі батальйону.