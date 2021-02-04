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Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака (оновлено)

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському. ВIДЕО

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 04

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 05

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 07

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 10

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 11

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 12

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 13

Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах 14

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