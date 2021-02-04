Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів санкції проти телеканалів "112", "NewsOne", "Zik" і їхнього фактичного власника Козака (оновлено)
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Якщо діяльність Козака і телеканалів Медведчука буде зупинено, російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" припинили передавати деякі провайдери
Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО, крім телеканалів, заблокувала компанію, на яку зареєстровано 7 приватних літаків, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО
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