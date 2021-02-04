Займання сталося в боксі реанімаційного відділення, проводяться невідкладні слідчі дії, - Нацполіція про пожежу в Запоріжжі. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Попередньо встановлено, що загоряння виникло в одній з палат-боксів реанімаційного відділення інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19.
Також правоохоронці нагадують, що в результаті пожежі загинули чотири людини, серед яких - медичний працівник. Ще двоє пацієнтів зазнали опіків і отруєння продуктами горіння.
"Розпочато досудове розслідування, вживаються невідкладні слідчі заходи. За фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.