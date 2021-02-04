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Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохоронці Маріуполя виявили в місті великий схрон боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Маріупольської місцевої прокуратури № 1 за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході перевірки оперативної інформації в одній з покинутих будівель у Приморському районі м. Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому було понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберні стволи, 62 пістолети Макарова, а також 124 ящики набоїв калібру 7,62 та 14,5.

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Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 01

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 02
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 03
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 04
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 05
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 06
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 07
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 08
Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 09
Фото: прокуратура/Facebook

Понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики набоїв: у Маріуполі виявлено величезну схованку зі зброєю та боєприпасами 10

Топ коментарі

  • Любоомир Недошитко 3e028e11
    Така кількість пістолетів - це свідчення підготовки бойових груп якогось підпілля. З автоматами серед людей багато не походиш. Давно назріла потреба організувати облави в Маріуполі, бо там всяких "карасів" тьма.
  • Sharl
    ну у вас же есть номера, серии, партии, год выпуска и т.д. ищите кто где откуда куда когда.......видимо сепары-рашисты заранее накиздили у ментов марикрвских а потом к новоотсоссии готовились......
  • AbOriginal_UA
    Ищите прапорщика !!!
    Кто в армии служил - тот поймёт.....
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