Суд заарештував на 2 місяці палія "Епіцентру" в Первомайську, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 4 лютого, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці затриманому за підпал торгового центру в Первомайську Миколаївської області.