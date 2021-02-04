Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США. ФОТО

Правоохоронні органи України, США та Австралії провели спільну міжнародну спецоперацію, в результаті якої була припинена діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, встановлено, що від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини і Великої Британії. За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів США.

"За даними слідства, хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок він створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet", - повідомляє Офіс генпрокурора.

"За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% всіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці провели п'ять санкціонованих обшуків на території Тернопільської області, під час яких вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і жорсткі диски.

В результаті огляду вилученої комп’ютерної техніки встановлено понад 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення. За попередніми даними, хакер не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а також створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 КК України) триває.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 УК Украины) продолжается.

Департамент комунікації Національної поліції зазначає, що кожна фішингова атака була націлена на конкретне фінансова установа.

За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% всіх фішингових атак в 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці фігуранта.

Хакер також розробляв фішингові ресурси, орієнтовані на злом поштових служб, використовуваних більше 1,5 млрд користувачів. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок фігурант створив власний інтернет-магазин в Dark net.







