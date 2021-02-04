Схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень блоковано на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, нелегальну оборудку організували мешканці з кількох областей. Вони реалізовували нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Загалом у схемі було задіяно 13 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності.
Низькоякісне пальне зловмисники постачали до мережі нелегальних автозаправних станцій на Закарпатті та продавали в обхід податкового законодавства.
Ділки переводили кошти на офшорні рахунки через конвертаційні центри. За попередніми даними, лише у 2019-2020 роках фігуранти "відмили" 130 мільйонів гривень. Точна сума завданих державі збитків, зокрема й через незаконне відшкодування ПДВ, наразі встановлюється.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями продажу пального та проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено бухгалтерську документацію та інші докази протиправних оборудок.
У межах кримінального провадження одній з фігуранток повідомлено про підозру, щодо інших тривають процесуальні дії.