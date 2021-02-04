Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш", активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції з зовнішньої сторони стіни і погрожує стрибнути, якщо його з іншими затриманими не відпустять.