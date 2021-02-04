Новини Фото

Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 32683
Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш", активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції з зовнішньої сторони стіни і погрожує стрибнути, якщо його з іншими затриманими не відпустять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зараз одного хлопця вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.

Біля будівлі зібралися кілька десятків активістів організацій С14, "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.

Також Середюк вимагає приїзду в управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і закриття телеканалу "Наш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також читайте: Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Один із затриманих біля офісу телеканалу НАШ погрожує зістрибнути з будівлі поліції 01
Один із затриманих біля офісу телеканалу НАШ погрожує зістрибнути з будівлі поліції 02
Один із затриманих біля офісу телеканалу НАШ погрожує зістрибнути з будівлі поліції 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Здурів ?
    Було б через що собі життя калічити.
  • Павло ШОвте
    Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции - Цензор.НЕТ 8846
  • Vpm Vpm
    Синок! Не роби дурниць. Твоє життя ще потрібне в БОРОТЬБІ з ВОРГАМИ. А їх ще багато!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини