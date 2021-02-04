Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" погрожує зістрибнути з будівлі поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш", активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції з зовнішньої сторони стіни і погрожує стрибнути, якщо його з іншими затриманими не відпустять.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Зараз одного хлопця вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.
Біля будівлі зібралися кілька десятків активістів організацій С14, "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.
Також Середюк вимагає приїзду в управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і закриття телеканалу "Наш".