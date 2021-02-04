Жінка посварилася з адміністратором готелю і підпалила номер, - поліція. ФОТО
9 27147
32-річна мешканка готелю в Броварах підпалила готельне ліжко і втекла. Номер вигорів, палійку затримали.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"32-річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла в невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.
Номер вигорів зсередини. Постояльців готелю довелося евакуювати. Загиблих і постраждалих немає.
Поліцейські затримали палійку і відправили її в ізолятор тимчасового утримання. Зараз вони з'ясовують, чим її так розлютила адміністратор готелю.