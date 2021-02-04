Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш" активіст Олексій Середюк, який погрожував вистрибнути з четвертого поверху будівлі Шевченківського райуправління поліції в Києві, заявив про досягнення певного компромісу з керівництвом МВС та зліз з вікна всередину приміщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стоячи на вікні, Середюк повідомив, що керівництво МВС пообіцяло йому усунути з посад начальника превенції Шевченківського РУП Володимира Катруша і заступника начальника Шевченківського РУП Валентина Галатенка.







Пізніше Сердюк вийшов до представників ЗМІ разом із начальником Кримінальної поліції Германом Приступою, який повідомив, що активісту пообіцяли, що полковник Галатенко і підполковник Катруша будуть відсторонені від виконання своїх обов'язків на час службової перевірки. Якщо в їхніх діях будуть ознаки неправомірних дій, то подальше розслідування проводитиме ДБР.

У свою чергу активіст закликав громадян вимагати закриття проросійських телеканалів.

"Наша боротьба триває. Наша місія - закриття всіх "ватних" телеканалів. Я закликаю всіх українців завтра приходити до таких телеканалів і вимагати, щоб їх закрили. Тому що російська пропаганда здійснюється саме через них, і тому ми програємо. Поки ми втрачаємо людей на фронті, вони нам б'ють у спину", - заявив Середюк.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ