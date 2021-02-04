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Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Один із затриманих біля офісу телеканалу "Наш" активіст Олексій Середюк, який погрожував вистрибнути з четвертого поверху будівлі Шевченківського райуправління поліції в Києві, заявив про досягнення певного компромісу з керівництвом МВС та зліз з вікна всередину приміщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 01

Стоячи на вікні, Середюк повідомив, що керівництво МВС пообіцяло йому усунути з посад начальника превенції Шевченківського РУП Володимира Катруша і заступника начальника Шевченківського РУП Валентина Галатенка.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 02
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 03
Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 04

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 05

Пізніше Сердюк вийшов до представників ЗМІ разом із начальником Кримінальної поліції Германом Приступою, який повідомив, що активісту пообіцяли, що полковник Галатенко і підполковник Катруша будуть відсторонені від виконання своїх обов'язків на час службової перевірки. Якщо в їхніх діях будуть ознаки неправомірних дій, то подальше розслідування проводитиме ДБР.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 06

У свою чергу активіст закликав громадян вимагати закриття проросійських телеканалів.

"Наша боротьба триває. Наша місія - закриття всіх "ватних" телеканалів. Я закликаю всіх українців завтра приходити до таких телеканалів і вимагати, щоб їх закрили. Тому що російська пропаганда здійснюється саме через них, і тому ми програємо. Поки ми втрачаємо людей на фронті, вони нам б'ють у спину", - заявив Середюк.

Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва 07

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Привет
    Стальные...но по цене золотых.... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 5267
  • Привет
    Вангую.... уже через неделю на каждом окне будут стоять решетки... Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева - Цензор.НЕТ 7658
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 5714 Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже Активіст Сердюк не стрибатиме з 4 поверху, йому пообіцяли службову перевірку щодо керівників Шевченківського РУВС Києва - Цензор.НЕТ 477
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