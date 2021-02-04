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Серійного "мінера" судів затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

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Правоохоронці затримали жителя Одеси, причетного до скоєння майже 30 завідомо неправдивих повідомлень про замінування державних судових установ на території Одеси та інших регіонів країни впродовж 2019-2020 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.

Серійного мінера судів затримано в Одесі, - СБУ 01

Оперативники СБУ встановили, що зловмисник є одним із фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, яке слухається в одному з районних судів Одеси. У дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування суду, чим зривав і переносив судові процеси.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергового телефонного мінування будівлі суду в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Серійного мінера судів затримано в Одесі, - СБУ 02
Серійного мінера судів затримано в Одесі, - СБУ 03

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Доигрался в минёра... *********!
  • Шрек Баблокат
    а помните как в интересах Каломойского "минировались" НБУ и другие органы в 2018,2019 годах.. ну как, нашли "минера"?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а еще Шегини ))) когда Михуил с Йулей продерались ))))
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