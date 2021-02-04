Вперше в Україні повідомили про підозру вору в законі. ФОТО

Гіга Озургетський і двоє призначених ним "смотрящих" у Новгород-Сіверській колонії можуть отримати по 15 років за поширення злочинного впливу, організацію та участь у злочинних зборах.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"28-річний громадянин Грузії був "коронований" у Греції в 2013 році. У березні 2020 року вора в законі на прізвисько Гіга Озургетський засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство. Відбуваючи покарання в Новгород-Сіверській виправній колонії №31 та маючи авторитет у кримінальному світі, він встановив і поширив свій злочинний вплив на території установи через довірених осіб, призначав так званих "смотрящих". Крім того, вирішував конфлікти і спірні ситуації, що виникають між представниками криміналітету", - сказано в повідомленні.

За даними слідчих, Гіга Озургетський призначив "смотрящих", які розподіляли серед засуджених матеріальні блага. Коли між "смотрящими" виник конфлікт, вор у законі організував "сходку".

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"15 січня 2021 року на території установи відбулися збори за участю підозрюваних і ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному зі "смотрящих" за його поведінку. За результатами злочинних зборів Гіга Озургетський, підкреслюючи свій статус вора в законі, залишив за довіреною особою його статус і гарантував присутнім, що він, як і всі, дотримуватиметься традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до вора в законі в разі виникнення спірних питань і конфліктів", - зазначили в поліції.

4 лютого вору в законі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу в суспільстві особою в статусі вора в законі) і ч. 1 ст. 255-2 (участь у проведенні злочинних зборів (сходки) представників організованих груп і осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, зокрема розподілу сфер злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Його довіреним особам - 36-річному та 46-річному "смотрящим" було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України", - повідомили у відомстві.