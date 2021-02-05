Новини Фото

Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

8 80418
Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом великих сум підроблених доларів. Фальшиві гроші не ідентифікувалися як підробка пристроєм для перевірки грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки.

Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також: Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 01
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 02
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 03
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 04
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 05

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Паравоз
    Может их в монетный двор?
    Пусть для всех украинцев печатают.
  • Emil Emil
    Их руками и глазами без всякой экспертизы сразу видно. Бедный банк, в котором работает такая недосотрудница
  • Igor Lemke dd5e2437
    Та справжні бакси хрен знайдеш в Украіні та й у Європі ,мені знайома що працює у валютному відділі одного банку казала що зараз настільки якісни підробки баксів що жоден банк не в змозі на 100 % сказати чи то справжні бакси чи ні бо для цього потрібна спец. єкспертіза
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини