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Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Голову сільради на Чернігівщині затримано під час одержання 100 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав і отримав від директора фермерського господарства 100 тис. грн хабаря за неперешкоджання здійснення господарської діяльності, зокрема не підвищення орендної плати за земельні ділянки, які орендує підприємство.

Безпосередньо після одержання коштів главу сільради затримали.Також правоохоронцями вилучено предмет одержаної неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора 01

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Топ коментарі

  • Сергей Арт
    ДСР Чернигова сказочники ещё те, причем родственники посмотрите кто кто у них и сколько земли они имеют и прочего, не все в декларациях есть, потом в наследство получат как подонок Атрошенко
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Теперь фермер еще заплатит за услуги адвоката для головы.
  • Яр Холодний
    Кримінальний Кодекс України,
    "Розділ XVII
    КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

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    Телепню, вас Подоляк погано вчить працювать - для того, щоб завоювать авторитет у людей, щоб тобі повірили, треба, в першу чергу, знать предмет, який ти критикувать зібрався...
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