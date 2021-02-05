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П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації. ФОТОрепортаж

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Малиновському районі Одеси, унаслідок якої постраждали двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні приблизно о восьмій годині ранку на розі вулиць Розумовської та М'ясоїдівської.

За попередніми даними, автомобіль Toyota Prius під керуванням 20-річного водія зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, унаслідок чого автомобіль відкинуло на пішохідний перехід, де на зелене світло світлофора перетинали дорогу 8-річний хлопчик і 9-річна дівчинка.

Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 01

Обидві дитини зазнали травм і були доставлені до лікарні. Нині дівчинка перебуває у важкому стані.

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Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 02

Як повідомляє видання "Думська" експертиза встановила, що 20-річний водій Toyota був п'яним.

Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 03
Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 04
Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 05
Фото: сайт поліції, видання "Думська"

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Топ коментарі

  • Владислав Обужеванний
    На бутылку его!!!
  • Майкл Дорси
    Тот самый случай, когда суд будет скор и справедлив. Таких упоротых скотов, не тормозящих перед "зеброй", полный Киев. Зато быдло-элита из Рады никак не примет закона о пожизненном лишении прав и автомобиля за вождение в пьяном виде.
    Наверное, сами бояться попасться?
    Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации - Цензор.НЕТ 5031
  • Яр Холодний
    Якщо у 8 ранку ВЖЕ п"яний, то коли ж це він пить почав? Звечора? Нормальні люди, (якщо не працюють у нічну зміну), вночі сплять, взагалі-то... А врнці пить вже нема часу... "Мажорчик", навіть до ворожки ходить не треба....
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