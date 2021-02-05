П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Малиновському районі Одеси, унаслідок якої постраждали двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні приблизно о восьмій годині ранку на розі вулиць Розумовської та М'ясоїдівської.

За попередніми даними, автомобіль Toyota Prius під керуванням 20-річного водія зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, унаслідок чого автомобіль відкинуло на пішохідний перехід, де на зелене світло світлофора перетинали дорогу 8-річний хлопчик і 9-річна дівчинка.

Обидві дитини зазнали травм і були доставлені до лікарні. Нині дівчинка перебуває у важкому стані.

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Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє видання "Думська" експертиза встановила, що 20-річний водій Toyota був п'яним.







Фото: сайт поліції, видання "Думська"