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Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Мукачево.net.

Акцію анонсували ще вчора в соціальній мережі Фейсбук. Протестувальники ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. Деякі машини їдуть в об'їзд через місто Мукачево.

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Рух трасою ускладнено.

Нагадаємо, 25 січня під стінами Закарпатської ОДА знову збиралися закарпатці, які вимагали знизити тарифи на комунальні послуги. Також Закарпатська облрада підтримала звернення до влади щодо високих тарифів.

Як відомо, 15 січня в містах України розпочалася всеукраїнська акція "Стоп тарифний геноцид".

Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 01
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 02
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 03
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 04
Фото: сайт Мукачево.net

Топ коментарі

  • Olexandr Chornogorodskij
    ви ще лошарики квитанцій за лютий не отримали, там буде веселіше Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9635
  • Владислав Обужеванний
    Вот смотрю я на этих дебилов и у меня сразу возникает вопрос. А сколько голосов на выборах Президента отдали жители Закарпатской области за шута малороса? Я скажу - 80,67%. И сразу у меня второй вопрос возникает: так какого хера вы там бродите, ЗЕстадо безрогое?
  • Eugen Mk
    А ещё он тебе сегодня ночью в штаны насрал.
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