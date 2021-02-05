Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Мукачево.net.

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Акцію анонсували ще вчора в соціальній мережі Фейсбук. Протестувальники ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. Деякі машини їдуть в об'їзд через місто Мукачево.

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Рух трасою ускладнено.

Нагадаємо, 25 січня під стінами Закарпатської ОДА знову збиралися закарпатці, які вимагали знизити тарифи на комунальні послуги. Також Закарпатська облрада підтримала звернення до влади щодо високих тарифів.

Як відомо, 15 січня в містах України розпочалася всеукраїнська акція "Стоп тарифний геноцид".









Фото: сайт Мукачево.net