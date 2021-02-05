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У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Інцидент стався вночі 5 лютого у Вільхівці. Під час атаки в будинку перебували чоловік, дружина та 11-річна дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал ВЕХА Харків, на місці вже працює поліція.

У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 01
У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 02
У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 03
У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 04

Гранату РГД кинули дитині у вікно, але вона відскочила, впала в жолоб, де і розірвалася. Осколки полетіли і на машини, які стояли за воротами.

У мережі також пишуть, що постраждалі - місцеві активісти, які організували протести проти господарів піщаного кар'єру.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ну как вам запрет на оружие? Помогли вам ваши полицаи?
  • Tat Prut
    А гранату могли и не успеть бросить, если бы у хозяина дома было право на защиту... а все на что он может расчитывать сейчас это на сочувствие мусоров и слова: «а шо мы можэмо зробыты?! У нас недосконалэ законодавство!»
  • Елена Голубева a22be1d0
    Оце новина!!Савченко - "героїня України" хотіла Раду взорвати з усіма депутатами...Нічого, ходить по Київу та жирує напару з сеструхою -актівісткою, не сидить та не буде... Тупицькі та Вовки начхали на владу, політики ділять посади для друзів та міста - отож і бардак у Країні...Замовлення на вбивства бізнесмени роздають на право та на ліво... нажаль..приймають, бо роботи для вояків немає та з волонтерством шара закінчилася майже, а жити гарно вже пристосувалися , навіть при війні.
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