У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інцидент стався вночі 5 лютого у Вільхівці. Під час атаки в будинку перебували чоловік, дружина та 11-річна дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал ВЕХА Харків, на місці вже працює поліція.

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Гранату РГД кинули дитині у вікно, але вона відскочила, впала в жолоб, де і розірвалася. Осколки полетіли і на машини, які стояли за воротами.

У мережі також пишуть, що постраждалі - місцеві активісти, які організували протести проти господарів піщаного кар'єру.

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