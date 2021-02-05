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17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТО

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17-річний хлопець на Рівненщині збив 16-річного велосипедиста і втік з місця злочину. Потерпілий помер, не опритомнівши.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські попередньо на місці події з’ясували, що поки невстановлений водій легкового автомобіля допустив наїзд на 16-річного місцевого жителя. Неповнолітнього доставили до місцевої лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, життя дитині врятувати не вдалося: орієнтовно через дві години від травм хлопець помер, не опритомнівши.

Водій транспортного засобу із місця пригоди зник. Зі слів свідків та очевидців - це був мінівен світлого кольору, в якого внаслідок автопригоди пошкоджене праве лобове скло та фара.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що особу водія встановлено. Ним виявився 17-річний житель села Поляни.

У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, неповнолітній, який залишив місце автопригоди, в присутності адвоката дає покази слідчому.

Транспортний засіб Volkswagen Vento вилучено.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину.

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17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція 01

Топ коментарі

  • Kondrat
    Сегодня малолетки за рулем совсем рехнулись ? 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3020
  • Владимир Иванец
    Мой драндулет в твой гараж не влезет, чучело. Не твоего сына сбили и норм?
  • Владимир Иванец
    Да... пора разрешать полиции останавливать ТС без факта нарушения. Сам из себя выхожу, когда без причины останавливают, но, похоже, без этого не обойтись. 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8848
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