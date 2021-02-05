17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські попередньо на місці події з’ясували, що поки невстановлений водій легкового автомобіля допустив наїзд на 16-річного місцевого жителя. Неповнолітнього доставили до місцевої лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, життя дитині врятувати не вдалося: орієнтовно через дві години від травм хлопець помер, не опритомнівши.
Водій транспортного засобу із місця пригоди зник. Зі слів свідків та очевидців - це був мінівен світлого кольору, в якого внаслідок автопригоди пошкоджене праве лобове скло та фара.
Пізніше в Нацполіції повідомили, що особу водія встановлено. Ним виявився 17-річний житель села Поляни.
У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, неповнолітній, який залишив місце автопригоди, в присутності адвоката дає покази слідчому.
Транспортний засіб Volkswagen Vento вилучено.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину.