25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода". ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Фотографиня й учасниця проєкту Ольга Лісовська розповіла, що поліцейські затримали 25 осіб, вони не пояснили причин затримання.
"Ми поки сидимо в автобусі. Всіх хлопців по черзі забрали. Затримано з 13:30, все ще очікуємо. Залишилися самі дівчата. Куди ведуть - не говорять", - розповіла вона.
За її словами, дія не є акцією, це був художній проєкт. "Орендували костюми ОМОНу з реквізиторського. І постояли біля слова "Свобода". Це не акція", - додала вона.
Інша учасниця проєкту Арсенія Філатова також сказала журналістам, що це був художній проєкт фотографа, а костюми були без нашивок - "в таких костюмах мужики ходять на риболовлю".
"Ми не припускали що нас затримають, бо, по-перше, ми нічого незаконного не робити, не порушували нічий спокій, нікому не заважали. І щоб зайвий раз нікого не бентежити, ми навіть замовили автобус спеціальний, щоб він нас довіз до точки зйомки, щоб не світитися в формі, не ходити по місту", - заявила Філатова.