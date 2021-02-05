25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода". ФОТО

Молодики у формі бійців ОМОНу великими літерами написали на снігу слово "Свобода", а потім стали навколо, щоб "охороняти" його. Їх усіх забрали в поліцію. Затримані кажуть, що це був не протест, а мистецька акція.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Фотографиня й учасниця проєкту Ольга Лісовська розповіла, що поліцейські затримали 25 осіб, вони не пояснили причин затримання.

"Ми поки сидимо в автобусі. Всіх хлопців по черзі забрали. Затримано з 13:30, все ще очікуємо. Залишилися самі дівчата. Куди ведуть - не говорять", - розповіла вона.

За її словами, дія не є акцією, це був художній проєкт. "Орендували костюми ОМОНу з реквізиторського. І постояли біля слова "Свобода". Це не акція", - додала вона.

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Інша учасниця проєкту Арсенія Філатова також сказала журналістам, що це був художній проєкт фотографа, а костюми були без нашивок - "в таких костюмах мужики ходять на риболовлю".

"Ми не припускали що нас затримають, бо, по-перше, ми нічого незаконного не робити, не порушували нічий спокій, нікому не заважали. І щоб зайвий раз нікого не бентежити, ми навіть замовили автобус спеціальний, щоб він нас довіз до точки зйомки, щоб не світитися в формі, не ходити по місту", - заявила Філатова.



