Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували у Львові. ФОТОрепортаж

Біля меморіалу Героїв Небесної Сотні львів'яни вшанували пам'ять Володимира Бойківа і Миколи-Олега Паньківа, які в ці дні могли б відзначати дні народження.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

У ці дні Володимиру Бойківу могло б виповнитися 66 років, а Микола-Олег Паньків святкував би свій 46-й день народження.

Рідні Героїв спільно з владою та громадськістю поклали квіти та лампадки до Меморіалу.

Захід - частина проєкту "Небесна Сотня. Жива пам'ять". В його рамках Героїв Небесної Сотні вшановують з нагоди дня народження кожного з них.

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"Мені приємно, що сьогодні ми такою великою громадою вшановуємо мого брата і його соратника, Героїв Небесної Сотні. Він був дуже життєрадісною людиною, завжди підтримував і часто казав: "Не треба сумувати, усе буде добре". І я радію, що він залишив після себе слід на цій землі. Дякую усім за шану, за те, що не забуваєте. Доки ми пам'ятаємо, доти вони з нами", - сказала Ірина Ільків, сестра Володимира Бойківа.

Володимир Бойків народився 5 лютого 1955 року народження, загинув 19 лютого 2014 року. Увечері 18 лютого 2014 року Володимир пішов на Майдан. Востаннє зателефонував дружині, сказав, що стоїть біля водометів на Інститутській, і зв’язок обірвався. В ніч на 19 лютого отримав три смертельні вогнепальні поранення. Похований на Полі почесних поховань Личаківського кладовища. У 2014 році родина Бойківих удостоєна звання "Шляхетна львівська родина".

Микола-Олег Паньків народився 6 лютого 1975 року народження, загинув 20 лютого 2014 року. На Майдан їздив п’ять разів. 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській виносив поранених і вбитих. Снайпер поцілив йому в груди. Помер дорогою до лікарні. Йому було 39 років. Доньці Юлі на той час виповнилося 12 років, а синові Тарасу – 8.



















