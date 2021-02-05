Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС. ФОТОрепортаж
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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час поїздки, спільно з командувачем операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ у частинах і підрозділах і їх готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, розташованих на передньому краї оборони.
Крім того, Головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами і матеріально-технічними засобами.
"Спілкуючись з військовослужбовцями Хомчак відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника", - сказано в повідомленні.