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Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС. ФОТОрепортаж

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 01

Під час поїздки, спільно з командувачем операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ у частинах і підрозділах і їх готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, розташованих на передньому краї оборони.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 02
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 03
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 04

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Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 05

Крім того, Головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами і матеріально-технічними засобами.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 06
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 07
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 08
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 09

"Спілкуючись з військовослужбовцями Хомчак відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника", - сказано в повідомленні.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 10

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Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 11
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 12

Топ коментарі

  • KAISERWALD
    Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1581
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    а его оппонент таран посетил очередной храм в Индии...)
  • kuba
    как то странно выглядит передний край обороны , на котором он побывал ... больше на глубокий тыл похоже
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