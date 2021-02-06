У рамках гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" військово-медичним закладам Одеси передали обладнання на майже 800 тис. грн, - Наєв. ФОТОрепортаж

У рамках Міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що в Одесі, передано 55 багатофункціональних спеціалізованих ліжок із ортопедичними матрацами на суму майже 550 тисяч гривень. Також медичні меблі, багатофункціональні ліжка з ортопедичними матрацами та інше майно медичного призначення на суму близько 250 тис. гривень було передано в Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

"Діставшись півдня України, стратегічна гуманітарна ініціатива "Допомога Схід" розширює географію добрих справ та вчергове реальними справами доводить міжнародній спільноті про ефективність спільних дій військових, патріотично налаштованих громадян і міжнародних благодійників.

Яскравим прикладом цього є поповнення фонду медичного обладнання Військово-медичного клінічного центру Південного регіону і Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський" на загальну суму майже 800 тисяч гривень.

"У рамках Міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що в Одесі, передано 55 багатофункціональних спеціалізованих ліжок із ортопедичними матрацами на суму майже 550 тисяч гривень. І, ми дуже пишаємося тим, що маємо можливість передати необхідне обладнання, яке допоможе рятувати життя та відновлювати здоров’я українським воїнам", - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, наявність цих багатофункціональних ліжок значно полегшить як перебування хворих у лікувальному закладі, тaк і роботу медичного персоналу.

Слід зазначити, що ця медична гуманітарна допомога автопотягом доставлена наприкінці минулого року з Франції. Це стало можливим завдяки співпраці українських військових з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком і Асоціації "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" на чолі з Діаною Дольс, яка збирає допомогу для України.

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Цього ж дня медичні меблі, багатофункціональні ліжка з ортопедичними матрацами, а також багато іншого майна медичного призначення на суму близько 250 тисяч гривень було передано до Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

"Ми ретельно вивчили вимоги медиків, тому моделі ліжок підібрані так, щоб якомога більше відповідали інтер’єру та розміру палат. Нове медичне обладнання допоможе максимально полегшити і пришвидшити лікування й реабілітацію пацієнтів. Особливо тих, хто відновлюється після тяжких травм чи складних операцій", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.









