Новини Фото

СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир. ФОТОрепортаж

47 23438
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир. ФОТОрепортаж
У Житомирі СБУ викрила учасників угруповання, члени якого, штучно створюючи конфліктні ситуації, вимагали від людей гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресофіцерка УСБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

"За даними досудового слідства, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів місцевий мешканець залучив до вимагання декількох своїх знайомих. Створюючи штучні конфліктні ситуації, фігуранти справи вимагали у громадян гроші за владнання "непорозумінь". У разі відмови, зловмисники погрожували потерпілим та їх рідним фізичною розправою і знищенням майна", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Партія Шарія" внесла 1,5 млн застави за підозрювану в адмініструванні контрольованих з РФ Телеграм-каналів

Оперативники задокументували вимагання учасниками групи тисячі доларів США від чергової жертви. Аби прискорити виплату "боргу", зловмисники вдалися до морального тиску, поставивши чоловіка "на лічильник".

Фігуранта кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Житомира під час отримання чергового траншу. Раніше співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі грошей рекетирам.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення організатору групи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів справи та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання.

СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 01
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 02
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 03
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 04
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 05
СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир 06

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Така погань не має права на існування і повинна сидіти довічно або страта. СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 5986
  • ALEX SUROVV
    Если бы у граждан было оружие и право на самооборону такого явления как рекет небыло бы вообще. Рекет только в странах с населением-терпилоидами может существовать.
  • Олег Oleg 24f12f6b
    Задержите, пожалуйста,банду рэкетиров с Одессаоблэнерго,они уже просто достали всех жителей города,постоянными отключения и света.Если поймаете,то оьрежте, пожалуйста,им яйца.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини