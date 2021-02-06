Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години. ФОТОрепортаж

На залізниці неподалік станції Воскобійня в Дніпропетровській області у ніч на 6 лютого сталася аварія – 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.

Про це повідомляє пресслужба залізниці, передає Цензор.НЕТ.

Деякі пасажирські поїзди південного напрямку йдуть із запізненням:

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" витрачає мільярди на земельний податок і на перевезення пільговиків, так бути не може, - ексміністр інфраструктури Омелян

поїзд №116 Бердянськ - Київ вирушив із затримкою 2 год. 5 хв .;

поїзд №38 Запоріжжя - Київ вирушив зі станції П'ятихатки із з затримкою 1 год 55 хв .;

поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 години;

поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве з затримкою на 2 год 30 хв.

Зараз намагаються встановити причини сходження вантажних поїздів і вирішити це питання.

На залізниці недалеко від станції Воскобійня в Дніпропетровській області в ніч на 6 лютого сталася аварія - 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колії.

В результаті інциденту пошкоджені залізничні колії і електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутня. Чотири вагони з клінкером перекинулися.

Також читайте: Ми маємо рухатися у напрямку розділення "Укрзалізниці" і переходу до державно-приватного партнерства, - Криклій

Аварія фактично заблокувала рух поїздів в двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.











