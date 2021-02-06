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Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години. ФОТОрепортаж

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На залізниці неподалік станції Воскобійня в Дніпропетровській області у ніч на 6 лютого сталася аварія – 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.

Про це повідомляє пресслужба залізниці, передає Цензор.НЕТ.

Деякі пасажирські поїзди південного напрямку йдуть із запізненням:

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поїзд №116 Бердянськ - Київ вирушив із затримкою 2 год. 5 хв .;
поїзд №38 Запоріжжя - Київ вирушив зі станції П'ятихатки із з затримкою 1 год 55 хв .;
поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 години;
поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве з затримкою на 2 год 30 хв.
Зараз намагаються встановити причини сходження вантажних поїздів і вирішити це питання.

На залізниці недалеко від станції Воскобійня  в Дніпропетровській області в ніч на 6 лютого сталася аварія - 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колії.

В результаті інциденту пошкоджені залізничні колії і електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутня. Чотири вагони з клінкером перекинулися.

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Аварія фактично заблокувала рух поїздів в двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.

Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 01
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 02
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 03
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 04
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 05
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 06

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Вероятна причина аварии - слом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схода с путей. «Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом
    Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа - Цензор.НЕТ 7719

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  • Igor Bogolyubov
    А Габинович предупреждал, шо будут теракты!
  • Garry Grant
    Кацапне очень не понравилась блокировка каналов мертвечука.
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