Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"6 лютого, о 01:40 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що сталося займання 1-поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з розповсюдженням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв.м. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.
Зазначається, що о 02:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум’я, а о 02:35 пожежу була ліквідовано.
Унаслідок пожежі знищено 5 продуктових павільйонів та 2 пошкоджено.
На місці пожежі працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 рятувальники.
Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується.