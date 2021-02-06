Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС. ФОТО

Національна гвардія України в 2021-2022 роках отримає десять вертольотів типу H225 в рамках реалізації контракту з Airbus Helicopters, повідомляє МВС країни.

Відповідно до угоди між українським і французьким урядами, компанія Airbus Helicopters та ДП "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" підписали контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії, зазначається в повідомленні на телеграм-каналі МВС, передає Цензор.НЕТ.

На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки шести повітряних суден у 2021 році та відправки двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters. Таке рішення було прийнято, щоб провести модернізацію з метою доукомплектування гелікоптерів, переданих попередньо.



Упродовж 2018-2019 років компанією Airbus Helicopters було здійснено поставку двох вертольотів. Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу (на території Франції, Шотландії та Німеччини для забезпечення обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів).

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